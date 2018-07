Elvis Costello muss Konzerte in Graz und Wien absagen

Elvis Costello muss seine beiden Österreich-Konzerte am 9. Juli in Graz und am 11. Juli in Wien absagen. Die Erholung nach einer Krebsoperation nehme doch mehr Zeit in Anspruch, als er gehofft hatte, schreibt der Musiker in einem Statement, das am Freitag verschickt wurde. Tickets können retourniert werden.

„Vor sechs Wochen hat mich mein Spezialist angerufen und gesagt: ‚Du solltest anfangen, Lotto zu spielen‘“, berichtet Costello in seinem Schreiben. Selten hatte sein Arzt ein so kleines, aber so aggressives Malignom gesehen, das sich mit einer einzigen Operation entfernen ließ.

Nach einer kurzen Erholungspause sei er voller Elan in seine Sommertour gestartet - nur um nach den ersten Europaterminen nun feststellen zu müssen, dass „es länger dauern wird, meine volle Kraft wiederzuerlangen“. Die Tour wird daher abgebrochen, insgesamt sind sechs Europatermine davon betroffen.