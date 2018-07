Seehofer droht erneut mit Alleingang bei Asylpolitik

Der deutsche Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer droht erneut mit einem nationalen Alleingang bei der Zurückweisung von Flüchtlingen an der deutschen Grenze.

Zwar hatte sich die Große Koalition gestern darauf geeinigt, dass es Zurückweisungen von in anderen EU-Staaten registrierten Flüchtlingen nur aufgrund von Abkommen mit anderen EU-Staaten geben solle. Seehofer sagte dem „Spiegel“ nun aber, dass man ohne Abkommen neu nachdenken müsse.

„Es wäre keine gute Strategie, darauf zu setzen, dass es keine bilateralen Vereinbarungen gibt. Dann müssten wir darauf zurückgreifen, direkt an der Grenze abzuweisen“, zitierte das Magazin den Minister heute in einer Vorabmeldung. „Die Sache ginge dann wieder von vorne los.“

Gestern Einigung verkündet

CDU, CSU und SPD hatten gestern in Berlin das gemeinsame Paket beschlossen, mit dem die illegale Migration nach Deutschland eingedämmt werden soll. Die von Seehofer geforderten „Transitzentren“ waren damit vom Tisch. Zurückweisungen nach Österreich sollen aber weiterhin möglich sein. Noch am Nachmittag hatte Seehofer in Wien erklärt, Deutschland werde „weder jetzt noch in der Zukunft“ Österreich für Flüchtlinge verantwortlich machen, für die es nicht zuständig sei.

Mehr dazu in Neues Einwanderungsgesetz kommt

SPD stellt Seehofer infrage

Die SPD stellte Seehofer unterdessen infrage. „Das Theater, das Seehofer und Söder in den vergangenen Wochen aufgeführt haben, ist unwürdig für Deutschland“, erklärte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil heute. „Seehofer muss sich die Frage gefallen lassen, ob er noch die Kraft und Autorität hat, um jetzt erfolgreich internationale Abkommen zu verhandeln“, so Klingbeil.