Wien: Kein Ergebnis bei Gesprächen zu Atomdeal-Rettung

Nach rund drei Stunden sind die Außenministergespräche heute zur Rettung des Iran-Atomdeals ohne greifbares Ergebnis beendet worden. EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini verlas im Palais Coburg eine gemeinsame Erklärung der fünf verbliebenen Vertragsparteien, in dem sie ein Bekenntnis zum Wiener Abkommen abgaben.

Bekenntnis zum Atomdeal bekräftigt

Der Iran sowie Russland, China, Großbritannien, Deutschland und Frankreich hätten „ihr Bekenntnis zur vollen und wirksamen Umsetzung (des Atomdeals) bekräftigt“, hieß es in der Erklärung. Darin wurden die Schritte des Iran zur Erfüllung seiner Verpflichtungen begrüßt, etwa auch die geplante Umwandlung der umstrittenen Atomanlage Fordo in ein „Zentrum für Nuklearphysik und -technologie“.

Die Teilnehmer hätten „anerkannt“, dass die Aufhebung der internationalen Sanktionen „einen wesentlichen Bestandteil des Atomabkommens bildet“. Daher wolle man sich für einen Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen mit dem Iran einsetzen, etwa auch durch eine Blockade der US-Sanktionen und Kreditversicherungen für Unternehmen. Auch die Öl- und Gasexporte des Iran sollen fortgesetzt werden.

Kein Termin für Folgetreffen

„Die Bemühungen sind auf den Erhalt des Atomdeals gerichtet, der in unser aller Interesse ist“, heißt es in der Erklärung, in der kein Termin für ein Folgetreffen genannt wird. Stattdessen sei man nun entschlossen, „praktische Lösungen“ für die entstandenen Probleme zu finden, etwa im Rahmen von bilateralen Gesprächen.

Bei einem Besuch in Wien am Mittwoch hatte Rouhani betont, dass sein Land so lange im Atomdeal bleiben werde, wie es von diesem wirtschaftlich profitiere. Das Abkommen sieht strenge Kontrollen des iranischen Atomprogramms im Gegenzug für eine Lockerung von Sanktionen vor. Diese Architektur droht zusammenzustürzen, nachdem die USA im Mai nicht nur aus dem Deal ausgestiegen sind, sondern auch allen Unternehmen mit Sanktionen drohen, die weiterhin Handel mit dem Iran treiben.