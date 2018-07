Fußball-WM: Belgien fordert Brasilien heraus

In der Viertelfinal-Partie zwischen Brasilien und Belgien stehen einander heute (20.00 Uhr, live in ORF eins) bei der WM in Russland zwei als Titelanwärter gehandelte Teams gegenüber. Auch wenn der Rekordweltmeister als Favorit gilt, rechnen sich die Belgier gute Chancen auf das Halbfinale aus. „Wir müssen nur auf uns schauen und unseren Job machen“, sagte Kevin De Bruyne. Und Abwehrchef Vincent Kompany fügte hinzu: „Brasilien ist das stärkste Team, aber wir haben keine Angst.“

