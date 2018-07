Ab 1. August Tempo 140 auf Teststrecke

Ab 1. August soll auf einer Testrecke auf der Westautobahn (A1) im Bereich Haid - Sattledt Tempo 140 erlaubt sein. Das kündigte Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) in oe24.tv und in „Österreich“ (Freitag-Ausgabe) an.

