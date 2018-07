Nach Beschuss: Israel greift syrischen Posten an

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen syrischen Posten angegriffen, nachdem in der entmilitarisierten Zone an der Grenze zu Israel eine Granate eingeschlagen war.

Die Granate sei bei Kämpfen zwischen Regierungstruppen und Rebellen in Syrien von dem Posten abgefeuert worden, teilte die israelische Armee heute mit. Sie sei in der Nähe des Sicherheitszauns zu Israel auf syrischer Seite eingeschlagen.

„Die israelische Armee ist nicht beteiligt an den Kämpfen in Syrien, aber sie wird weiter das Waffenstillstandsabkommen von 1974 umsetzen, das den Erhalt der Pufferzone einschließt“, hieß es in der Mitteilung. Die israelische Armee verlegte am Wochenende nach Luftangriffen im Süden Syriens weitere Truppen auf die Golanhöhen. Israel hatte die syrischen Golanhöhen 1967 erobert und später annektiert.