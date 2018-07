Dieb sperrte Opfer in Wohnung ein

Ein noch unbekannter Täter ist heute Vormittag in eine Wohnung in St. Pölten eingedrungen. Es kam zu einer Rangelei mit den Wohnungsbesitzerinnen. Der Täter sperrte die 52- und die 80-Jährige schließlich in der Wohnung ein.

