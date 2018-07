Zeitgenössische afrikanische Kunst in Rom ausgestellt

Das römische Museum für Kunst des 21. Jahrhunderts (MAXXI) widmet bis in den Herbst hinein gleich zwei Ausstellungen dem afrikanischen Kontinent. Unter den Titeln „African Metropolis“ und „Africa: Road to Justice“ stellen 34 Künstler und Künstlerinnen in dem von Zaha Hadid entworfenen Museumsgebäude aus, beleuchten den Kontinent zwischen rasantem Wachstum und offenen Wunden.

