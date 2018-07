Mallorca startet Anti-Alkohol-Kampagne gegen Balkonstürze

Nach tödlichen Balkonstürzen in Magaluf auf der spanischen Insel Mallorca haben sich die Behörden auf Kampagnen in den Herkunftsländern und stärkere Kontrollen bei der Alkoholwerbung geeinigt. In dem vor allem von britischen und deutschen Urlaubern besuchten Badeort in der Gemeinde Calvia im Südwesten der Baleareninsel kamen dieses Jahr schon drei Touristinnen und Touristen beim Sturz von Balkonen ums Leben.

Darauf reagierte Calvia nun mit einer Krisensitzung. Zu dem Treffen mit Bürgermeister Alfonso Rodriguez im Rathaus waren Hoteliers sowie Personen aus dem britischen Konsulat, der Regionalregierung und der Polizei geladen.

Alle seien sich einig gewesen, dass vor allem Alkoholexzesse für das Problem verantwortlich seien, berichtete die „Mallorca Zeitung“. Das britische Konsulat wolle deshalb unter anderem die Kampagnen gegen Alkoholmissbrauch verschärfen, hieß es.