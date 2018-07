Schüler verfolgten nach Zeugnisverteilung Dieb

An ihrem letzten Schultag haben 20 Schüler in Schärding (Oberösterreich) tatkräftig mitgeholfen, einen Ladendieb zu schnappen. Sie verfolgten ihn und informierten die Polizei via Handy laufend über die Position des Flüchtenden.

