Niederlande wiesen iranische Botschaftsmitarbeiter aus

Die Niederlande haben zwei Mitarbeiter der iranischen Botschaft in Den Haag ausgewiesen. Das berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP heute unter Berufung auf den Geheimdienst. Die beiden Mitarbeiter seien bereits am 7. Juni aus dem Lande verwiesen worden, bestätigte der Geheimdienst.

Der Grund für die Ausweisung wurde nicht genannt. Auch das Außenministerium äußerte sich nicht dazu. Auch in Österreich gibt es einen diplomatischen Eklat um einen Mitarbeiter der iranischen Botschaft in Wien, der den am Mittwoch stattgefundenen Besuch des iranischen Präsidenten Hassan Rouhani überschattet hatte.

Dem Botschaftsmitarbeiter, der am Wochenende wegen Terrorverdachts von den deutschen Justizbehörden in Bayern festgenommen worden war, sollte der Diplomatenstatus entzogen werden. Er soll in Anschlagspläne gegen eine Versammlung von Exiliranern in Paris verwickelt sein.