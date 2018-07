Deutscher Asylkompromiss: SPD mahnt Seehofer

Nach der gestern erfolgten Einigung der großen Koalition in der Asylpolitik hat die SPD den deutschen Innenminister Horst Seehofer (CSU) gemahnt, die geplanten Vereinbarungen zur Rückführung nun auch auf die Beine zu stellen. SPD-Vizevorsitzende Malu Dreyer sagte dem Sender n-tv, „Seehofer steht jetzt einfach auch in der Verpflichtung“.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt ermahnte seinerseits die Koalitionspartner, sich an die Beschlüsse zu halten.

Union und SPD hatten sich darauf verständigt, dass Flüchtlinge an der Grenze, die in einem anderen Land Asyl beantragt haben, ein „Transferverfahren“ durchlaufen sollen. Innerhalb von 48 Stunden sollen sie in das Ersteinreiseland zurückgeschickt werden, sofern mit diesem eine entsprechende Vereinbarung steht. Ein beschleunigtes Verfahren soll es auch für Flüchtlinge geben, die in anderen Ländern registriert wurden und sich in Deutschland aufhalten.

„Masterplan Migration“ wird präsentiert

Seehofer will unterdessen seinen umstrittenen „Masterplan Migration“ am Dienstag vorstellen. Das teilte sein Ministerium heute mit. Ein Entwurf des 63-Punkte-Plans, in dem es um die Begrenzung der Migration, Integrationsfragen und die Bekämpfung von Fluchtursachen geht, war bereits im Vorfeld bekanntgeworden.

Der Maßnahmenkatalog sieht Sanktionen vor, wenn Asylwerber nicht bei der Klärung ihrer Identität mitwirken. Sozialhilfe soll erst nach drei Jahren gezahlt werden.