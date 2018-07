Nächste heikle Mission für May

In der britischen Regierung geht es in Sachen „Brexit“ am Freitag zur Sache: Premierministerin Theresa May hat sich mit ihren Ministerinnen und Ministern schon vor Stunden auf einem Landsitz nahe London zur Klausur zurückgezogen. Sie muss versuchen, die zerstrittenen Regierungsmitglieder auf eine gemeinsame Linie einzuschwören - angesichts der Gegensätze der Hardliner und der Vertreter einen sanften „Brexits“ keine einfache Aufgabe. Die Situation war angespannt: Alle Minister mussten ihre Handys abgeben, auch für Rücktritte wurden schon Vorkehrungen getroffen.

