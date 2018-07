Wasserfall hinabgestürzt: Drei Reiseblogger tot

Bei einem Unfall an einem Wasserfall im Westen Kanadas sind drei Reiseblogger ums Leben gekommen. Laut lokalen Behörden seien Ryker Gamble, Alexey Lyakh und Megan Scraper am Dienstag gestorben, als sie beim Schwimmen oberhalb der Shannon Falls in der Provinz British Columbia abgerutscht und 30 Meter über den Wasserfall in die Tiefe gestürzt seien.

Der „Vancouver Sun“ zufolge sei zunächst Scraper gestürzt und abgerutscht. Beim Versuch, ihre Freundin zu retten, seien dann auch Gamble und Lyakh verunglückt. Die drei Getöteten waren Mitglieder im Bloggerkollektiv High On Life, das mehr als 1,1 Mio. Follower auf Instagram hat und von mehr als einer halben Millionen Menschen auf YouTube abonniert wird.

In einem auf YouTube veröffentlichten Videostatement verabschiedeten sich die anderen High-On-Life-Mitglieder heute von den Verunfallten. Das Kollektiv wurde im Jahr 2012 in Vancouver von Gamble, Lyakh und ihrem Schulfreund Parker Heuser nach einer gemeinsamen Weltreise gegründet.