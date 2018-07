Thailand: Hundert Rettungsschächte in Höhle gebohrt

Einsatzkräfte in Thailand haben mehr als hundert Rettungsschächte in die Tiefe gebohrt, um die seit zwei Wochen in einer überschwemmten Höhle festsitzenden Buben auf diesem Weg zu befreien. Bei den Bohrungen seien die Kinder und ihr Fußballtrainer bisher aber nicht erreicht worden, sagte heute der Leiter der Rettungsaktion, Narongsak Osottanakorn. Die Kinder sind zu geschwächt, um selbst ins Freie zu tauchen.

Spezialeinheit übermittelte Briefe

Zuvor veröffentlichte die Spezialeinheit der Marine Briefe der Kinder und des eingeschlossensn Fußballtrainers. „Macht euch keine Sorgen, wir sind alle stark“ heißt es etwa auf einem handbeschriebenen Zettel, den ein Rettungstaucher den seit Tagen vor dem Höhleneingang campierenden Angehörigen übermittelte.

„Wenn wir hier rauskommen, wollen wir viele Sachen essen. Wir wollen nach Hause, so schnell wie möglich.“ Der Trainer der festsitzenden Fußballmannschaft bat unterdessen die Eltern um Verzeihung: „Ich bedanke mich für die moralische Unterstützung und entschuldige mich bei den Eltern“, schrieb der Trainer in seiner ersten Wortmeldung. „An alle Eltern: Allen Kindern geht es noch gut. Ich verspreche, mich sehr gut um sie zu kümmern.“

Buben noch nicht bereit für Tauchgang

Die Buben werden vorerst nicht selbst ins Freie tauchen können. Die Fußballmannschaft und ihr Trainer seien noch nicht bereit für den komplizierten Tauchgang, sagte tags zuvor der Provinzgouverneur, Narongsak Osottanakorn.

Seitdem die Buben am Montagabend gefunden wurden, haben sie grundlegendes Tauchtraining erhalten. Aber keiner von ihnen verfügt über Taucherfahrung, einige können nicht einmal schwimmen. Der Weg aus der überschwemmten Tham-Luang-Höhle ist selbst für erfahrene Taucher ein kräftezehrender fünfstündiger Tauchgang. „Bedenkt, ein Navy SEAL ist gerade letzte Nacht gestorben“, wandte der freiwillige Helfer Rafael Arusch aus Israel ein.