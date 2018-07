Frontex-Chef erwartet Verschiebung von Fluchtroute

Die Hauptroute für afrikanische Migranten nach Europa könnte sich nach Einschätzung des Chefs der EU-Grenzagentur Frontex von Italien nach Spanien verschieben. „Wenn die Zahlen dort so steigen wie zuletzt, wird sich dieser Weg zum wichtigsten entwickeln“, sagte Frontex-Direktor Fabrice Leggeri der „Welt am Sonntag“.

Im Juni habe Frontex rund 6.000 irreguläre Grenzübertritte nach Spanien gezählt. Dass die Route über Libyen schwieriger zu benutzen sei, habe sich herumgesprochen, sagte Leggeri laut Vorabbericht. Im Transitland Niger werde den Menschen daher seit einigen Monaten angeboten, statt über Libyen via Marokko den Weg nach Europa zu suchen.

Leggeri spricht sich für Unterkünfte in Afrika aus

Auf der Route zwischen Marokko und Spanien schleusten kriminelle Netzwerke dort nicht nur Migranten, sondern versuchten, mit deren Hilfe im großen Stile Drogen zu schmuggeln. Fast die Hälfte aller Rauschgiftfunde von Frontex an den EU-Außengrenzen seien in Marokko und Spanien gemacht worden - rund 65 Tonnen.

Leggeri sprach sich dafür aus, die Pläne für internationale Unterkünfte in Afrika voranzutreiben, damit niemand mehr davon ausgehen könne, dass er nach seiner Rettung nach Europa gebracht werde. „Wenn es diesen Automatismus nicht mehr gibt, können wir das kriminelle Geschäftsmodell erfolgreich bekämpfen.“

UNO: Flucht übers Mittelmeer wird gefährlicher

Die Flucht über das Mittelmeer nach Europa wird für Migrantinnen und Migranten immer gefährlicher. Zwar sei die Zahl der Fliehenden in diesem Jahr deutlich gesunken - allerdings steige das Risiko für die Menschen, bei der Überfahrt auf dem Meer zu sterben, teilte das UNO-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) in Genf mit.

Statistisch gesehen sei im ersten Halbjahr 2017 einer von 38 Flüchtlingen auf der zentralen Mittelmeer-Route ums Leben gekommen, sagte UNHCR-Sprecher Charlie Yaxley. In der ersten Hälfte des laufenden Jahres sei es bereits einer von 17 gewesen - und allein im Monat Juni einer von sieben.

Weniger, aber gefährlichere Überfahrten

„Das lässt vermuten, dass die Menschen zu immer verzweifelteren und gefährlicheren Überfahrten gedrängt werden“, sagte Yaxley. „Die Zahl der Menschen, die das Mittelmeer überqueren, ist gesunken. Die Zahl der Menschen, die dabei sterben, ist deutlich gestiegen.“

Seit Jahresbeginn starben nach UNO-Angaben mehr als 1.400 Flüchtlinge bei der Fahrt übers Mittelmeer - die meisten von ihnen auf der besonders gefährlichen zentralen Mittelmeer-Route von Nordafrika nach Italien oder Malta. In diesen beiden Ländern kamen in der ersten Jahreshälfte 17.000 Menschen an. Im Vorjahreszeitraum waren es noch über 85.000 gewesen.