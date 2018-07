Bergsteiger bei Absturz in Salzburg schwer verletzt

In Kaprun ist gestern ein deutscher Bergsteiger abgestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der Deutsche war am Weg unterwegs Richtung Fürthmoaralm, als er am ausgesetzten Steig auf etwa 2.400 Meter Seehöhe ausrutschte und abstürzte.

Mehr dazu in salzburg.ORF.at