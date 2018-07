Josef Mitterer wird 70: Über das Erfinden einer Philosophie

Subjekt und Objekt, Sprache und Wirklichkeit, Aussage und Gegenstand: In der Philosophie regieren die Gegensätze. Der österreichische Philosoph Josef Mitterer hat dem einen anderen, neuen Denkstil entgegengesetzt. Am 8. Juli wird der Erfinder der „Ausführungszeichen“ 70 Jahre alt. Aus diesem Anlass gibt der Medienwissenschaftler Stefan Weber in einem Gastbeitrag eine Einführung in Mitterers Denken.

