Todesfall bei Schwimmveranstaltung

Ein Todesfall hat das heutige Zehnjahresjubiläum der Veranstaltung „Schwimmen statt Baden“ am Wörthersee (Kärnten) überschattet. Ein Mann ging in der Mitte des Sees unter und konnte trotz eines Großaufgebots an anwesenden Einsatzkräften nicht gerettet werden.

