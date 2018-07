Papst zu Nahostkriegen: „Schluss mit Profitgier!“

Papst Franziskus hat erneut eindringlich zu Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten aufgerufen. So müsse „Schluss sein“ mit „Profitgier ..., nur um sich Gas- und Brennstoffvorkommen zu ergattern“ forderte der Papst am Ende einer längeren Beratung mit Kirchenvertretern aus dem Nahen Osten heute in Bari.

Mehr dazu in religion.ORF.at