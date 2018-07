Wasser steht bis zu fünf Meter hoch

Unwetter mit besonders viel Regen haben in Japan Dutzende Menschenleben gefordert. Bei Überschwemmungen und Erdrutschen wurden mindestens 51 Menschen getötet, berichten japanische Medien. Dutzende Menschen werden noch vermisst. In manchen Gebieten steht das Wasser bis zu fünf Meter hoch. 1,9 Millionen Menschen sollen laut japanischen Behörden vorsorglich in Sicherheit gebracht werden. Zudem erschütterte ein Erdbeben die Region östlich von Tokio.

Lesen Sie mehr …