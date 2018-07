Pflegeheimwechsel über Landesgrenzen hinweg schwierig

Beim Versuch, ihre Mutter aus einem Pflegeheim in Knittelfeld (Steiermark) in ein Heim in Wien zu holen, stößt die Tochter auf große Schwierigkeiten. Denn Pflege und die damit verbundenen Kosten ist Ländersache - Wien und Niederösterreich wollen die 86-jährige Mutter nicht aufnehmen. Kritik kommt von Patienten- und Volksanwaltschaft.

