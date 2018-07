Aufnahmen auch aus Toiletten

Zehntausende Südkoreanerinnen haben am Samstag in Seoul dagegen protestiert, dass heimliche Aufnahmen von ihnen aus Umkleidekabinen, Toiletten oder von Rolltreppen ohne ihr Wissen online veröffentlicht werden. „Mein Leben ist nicht dein Porno“, war etwa auf einem Transparent zu lesen. Die Frauen fordern von der Regierung ein härteres Vorgehen gegen die Veröffentlichung der Videos, die oft auf Pornoseiten gelangen. Es war einer der bisher größten Proteste von Frauen in Südkorea.

