Höhlendrama: Buben schrieben Briefe an Eltern

Die seit zwei Wochen in einer Höhle in Thailand eingeschlossenen Buben und ihr Fußballtrainer haben Briefe an ihre Eltern übermittelt. In den Botschaften, die ein Rettungstaucher heute aus der Höhle überbrachte, geben sich die Kinder kämpferisch: „Macht euch keine Sorgen, wir sind alle stark“, schrieb darin einer der Buben. Die Rettungskräfte bohrten mehr als hundert Tunnel, um die Buben auf diesem Weg zu befreien. Noch konnten sie dadurch aber nicht erreicht werden. Die Zeit drängt jedoch, da starke Regenfälle drohen.

