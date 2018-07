„Brexit“ bei Kurz-Besuch in Irland im Mittelpunkt

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) beginnt heute eine dreitägige Reise nach Irland und Großbritannien. Inhaltlicher Schwerpunkt ist der britische EU-Austritt. Für den späteren heutigen Abend ist ein Treffen des Kanzlers mit seinem irischen Amtskollegen Leo Varadkar angesetzt. Morgen Vormittag will Kurz die irisch-nordirische Grenzregion besuchen, bevor er nach London weiterreist.

In London wird Kurz dann mit Premierministerin Theresa May Gespräche führen. Der „Brexit“ sei ein wichtiges Thema während des österreichischen Ratsvorsitzes, so Kurz im Vorfeld der Reise nach Angaben des Bundeskanzleramtes. Es müsse alles daran gesetzt werden, „einen harten ‚Brexit‘ zu vermeiden“, denn das würde „zu chaotischen Zuständen führen, unter denen beide Seiten leiden würden“.