Einsatz könnte Tage dauern

Nach über zwei Wochen hat die Rettungsaktion für die in einer Höhle in Thailand eingeschlossenen zwölf Buben und deren Fußballtrainer begonnen. „Ich kann bestätigen, dass wir heute für den Einsatz bereit sind“, sagte Provinzgouverneur Narongsak Osottanakorn am Sonntag. Jeder der Buben soll auf dem Weg aus der Höhle von zwei Tauchern begleitet werden. Die Rettungsaktion könnte bis zu vier Tage in Anspruch nehmen, heißt es - zunehmender Sauerstoffmangel und schlechte Wetterprognosen erhöhen den Druck enorm.

