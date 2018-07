Rechnungshof sammelt Prüfvorschläge aus Bevölkerung

Der Rechnungshof sammelt im Sommer wieder Ideen für künftige Prüfungen. Bis 20. August können Vorschläge online oder per Post eingebracht werden. Im Vorjahr kamen so laut Rechnungshof-Sprecher Christian Neuwirth über 100 Prüfungsvorschläge zusammen, aus Bereichen wie Gesundheit, Förderungen und Bau.

Prüfungsschwerpunkt des Rechnungshofes sei „Bürgernutzen - qualitätsvolle Leistungserbringung, Kostenoptimierung und zeitgemäße Aufgabenerfüllung“. Daher bittet Präsidentin Margit Kraker erneut um konkrete Anregungen aus der Bevölkerung, wo man genauer hinsehen sollte, heißt es dazu im Rechnungshof. Eingemeldet werden können die Vorschläge per E-Mail, per Post oder als Direktnachricht über die Facebook-Seite des Rechnungshofs.

Neuwirth sagt, dass nicht alle Vorschläge in die Prüfungsplanung übernommen werden können. Ein Teil der Anregungen führe aber zu eigenständigen Prüfungen, andere würden laufende Prüfungen ergänzen. „Wir beginnen etwa in Kürze, ein Verkehrsprojekt in Oberösterreich unter die Lupe zu nehmen. Dies deshalb, weil wir dazu Hinweise der Bürgerinnen und Bürger erhalten haben, denen wir nachgehen wollen“, so Neuwirth.