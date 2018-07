Situation in Nantes beruhigt sich

Nach vier Nächten in Folge mit heftigen Ausschreitungen hat sich die Lage in der westfranzösischen Stadt Nantes weitgehend beruhigt. Laut Polizeiangaben brannten in der Nacht auf 18 Autos und ein Gerät auf einer Baustelle, es gab jedoch keine gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und den Sicherheitskräften.

Zuvor war es nach dem tödlichen Polizeischuss auf einen 22-Jährigen am Dienstag zu heftigen Krawallen in mehreren Stadtteilen von Nantes gekommen. Zuletzt hatten sich mit Brandsätzen bewaffnete Jugendliche Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. 35 Autos und mehrere Mülleimer brannten. Auch an einem Haus mit Sozialwohnungen wurde Feuer gelegt. Die Polizei ging mit Tränengas gegen die Randalierer vor.

Zweifel an Aussagen von Polizisten

Auslöser für die Krawalle war der tödliche Polizeischuss auf einen 22-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle. Am Freitag hatte der verantwortliche Polizist Falschangaben eingeräumt. Sein Anwalt sagte, der Beamte habe anders als bisher dargestellt nicht in Notwehr gehandelt. Bei dem Schuss habe es sich um einen „Unfall“ gehandelt.

Am Abend ordnete ein Untersuchungsrichter die Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens gegen den Polizisten an. Der Verdacht laute auf „mutwillige Gewalt“ mit Todesfolge. Der Polizist wurde zudem unter gerichtliche Aufsicht gestellt. Wegen Zweifeln an der Darstellung des Schützen ist dieser bereits seit Donnerstag in Polizeigewahrsam.