Fußball-WM: Kroatien beendet Russlands Märchen

Das WM-Märchen von Gastgeber Russland ist zu Ende: Im letzten Viertelfinale musste sich die „Sbornaja“ gestern gegen Kroatien erst im Elfmeterschießen mit 3:4 geschlagen geben. Nach dramatischen 120 Minuten war es 2:2 gestanden. Kroatien, das insgesamt die bessere Mannschaft war, steht zum zweiten Mal nach 1998 in einem WM-Semifinale. Dort trifft man am Mittwoch in Moskau auf England.

Mehr dazu in sport.ORF.at