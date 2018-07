„Frösche im Meer“ überzeugte Jury

Tanja Maljartschuk ist am Sonntag mit dem 42. Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet worden. Die in Wien lebende Ukrainerin konnte sich im Stechen mit ihrem Text „Frösche im Meer“ gegen Bov Bjerg und Raphaela Edelbauer durchsetzen. Maljartschuk verarbeitet in ihrer Erzählung über den illegalen Einwanderer Petro, der sich mit einer dementen alten Frau anfreundet, aktuelle Themen wie Migration und Pflege. Auch Bjerg und Edelbauer wurden ausgezeichnet.

