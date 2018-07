Britischer Umweltminister für „Brexit“-Kompromiss

Der als „Brexit“-Hardliner geltende britische Umweltminister Michael Gove hat den vom britischen Kabinett verabschiedeten EU-Austrittsplan als realistischen Kompromiss bezeichnet. Die von Premierministerin Theresa May gezogenen roten Linien würden beachtet und die Forderungen der Wirtschaft berücksichtigt, sagte Gove heute der BBC.

Zwar seien nicht alle Hoffnungen einiger „Brexit“-Befürworter erfüllt worden. Man dürfe in der Politik aber „das Perfekte nicht zum Feind des Guten machen“. Eines der wichtigen Ergebnisse sei, das sich das gesamte Kabinett hinter den Kompromiss gestellt habe.

May will Freihandelszone mit EU

May hatte sich am Freitag die Zustimmung ihrer Minister für einen unternehmensfreundlichen „Brexit“ gesichert. Der Vorschlag sieht eine Freihandelszone für Güter und weitere enge Beziehungen zur EU vor. Der Dienstleistungssektor soll dagegen nicht den gegenwärtigen Zugang zum EU-Raum beibehalten. Allerdings regte sich in ihrer Konservativen Partei auch Widerspruch. Der ausgesprochene EU-Gegner Jacob Rees-Mogg sagte, der Vorschlag könne sich als schlechter erweisen, als gar kein Vertrag.