Trump-Besuch: EZB-Direktor will Geschlossenheit in EU

Wenige Tage vor der Europareise von US-Präsident Donald Trump hat EZB-Direktor Benoit Coeure die EU zur Geschlossenheit aufgerufen. Die Antwort auf „America First“ könne nur „Europa vereint“ sein, sagte das Mitglied des sechsköpfigen Führungsteams der Europäischen Zentralbank (EZB) heute in Aix-en-Provence laut Redetext.

„Mit anderen Worten, wir sollten die Kooperation bei Sicherheit und Verteidigung fördern, mit einer Stimme in internationalen Angelegenheiten sprechen und sowohl den Binnenmarkt als auch die Architektur des Euro vollenden.“ Trump bricht am Dienstag Richtung Europa auf, wo er unter anderem am Gipfeltreffen der NATO teilnimmt und am 16. Juli in Helsinki den russischen Präsidenten Wladimir Putin trifft.

Fokus auf Währungsunion

Besondere Bedeutung kommt aus Sicht des Notenbankers der Vollendung des Aufbaus der Währungsunion zu. Das sei notwendig, damit die genannten anderen Ziele erreicht würden. Sollte sich Europa immer wieder größtenteils mit selbst geschaffenen Wirtschaftskrisen auseinandersetzen müssen, werde das nicht gelingen.

„Ein gesunder und nachhaltiger institutioneller Aufbau der Euro-Zone wird dabei helfen, politisches Kapital dahin umzuleiten, wo es am meisten gebraucht wird,“ sagte Coeure. Im Juni hatten Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron eine Reihe von Vorschlägen für eine Reform des Währungsraums vorgelegt.