Schubert-Messe als Klangwolke der styriarte

„Felix Austria“ ist heuer das Motto der styriarte, in deren Rahmen gestern Abend die Klangwolke in Stainz (Steiermark) stattgefunden hat. Glücklich waren auch alle Veranstalter. Schubert größte Messe erklang auf Plätzen, in Gärten und sogar vor einem Kuhstall.

