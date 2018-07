Sechs Buben und Trainer noch in Höhle

Im Höhlendrama in Thailand überschlagen sich die Ereignisse. Mittlerweile konnten sechs der insgesamt zwölf Buben, die seit zwei Wochen gemeinsam mit ihrem Fußballtrainer in einer Höhle eingeschlossen waren, gerettet werden. Das bestätigte das thailändische Verteidigungsministerium am Sonntag. Die Rettung geht damit deutlich schneller voran als ursprünglich geplant. Möglich machte das auch der gesunkene Wasserstand. Weitere Regenfälle werden jedoch erwartet - die Rettungsaktion könnte diesen jetzt jedoch zuvorkommen.

