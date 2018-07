Netanjahu will mit Putin über Syrien reden

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu will bei einem Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin über die Lage in Syrien sprechen. Das Gespräch ist am Mittwoch in Moskau geplant, wie Netanjahus Büro bestätigte. Netanjahu sprach heute von einem „wichtigen Treffen“ mit Putin. Die letzte Zusammenkunft liegt erst zwei Monate zurück.

Es gebe von Zeit zu Zeit Treffen mit Putin, dabei werde über Sicherheit und regionale Entwicklungen gesprochen, so Netanjahu. Er werde bei dem Treffen mit Putin zwei Prinzipien bekräftigen. „Wir werden die Etablierung einer militärischen Präsenz des Irans und seiner Verbündeten in Syrien nicht dulden - weder nahe der Grenze noch weit von ihr entfernt“, so der israelische Regierungschef.

Netanjahu pocht auf Abkommen mit Syrien

Außerdem werde er auf die strenge Einhaltung des 1974 mit Syrien geschlossenen Waffenstillstandsabkommens pochen. Iranische Soldaten und Kämpfer der Schiitenmiliz Hisbollah unterstützen in Syrien genau wie russische Truppen militärisch die Führung von Präsident Baschar al-Assad.

Russland bemüht sich zwar, keine iranischen Truppen in den Südwesten Syriens an der Grenze zu Israel zu lassen. Moskau geht aber davon aus, den Iran in Syrien nicht ersetzen zu können und nur begrenzten Einfluss auf das enge Verhältnis zwischen Assad und Teheran zu haben.