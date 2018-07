Fußball-WM: England ist noch nicht fertig

So nahe am zweiten WM-Titel nach 1966 ist England seit 28 Jahren nicht mehr gewesen. Mit dem Semifinal-Einzug bei der Fußball-WM 2018 in Russland wollen sich die „Three Lions“ deshalb längst nicht zufrieden geben. „Wir sind noch nicht fertig. Jetzt wollen wir es bis zum Ende durchziehen“, sagte Torjäger Harry Kane, der die WM-Schützenliste mit bisher sechs Treffern anführt und den einen oder anderen noch draufpacken könnte. Mit beiden Beinen am Boden bleibt auch im Erfolg der englische Teamchef Gareth Southgate.

