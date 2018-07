ZIB Spezial zur Rettung von Buben aus Höhle

Der ORF berichtet derzeit in einer ZIB Spezial über die Rettung der Buben, die mit ihrem Fußballtrainer in einer Höhle eingeschlossen sind. Die Sendung ist live in ORF2 und im Livestream in tvthek.ORF.at zu sehen.