Wimbledon: Altstars haben wieder das Sagen

Die Setzliste ist in der ersten Woche des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon ordentlich durcheinander gewürfelt worden. Nur vier der Top Ten im Herrenfeld sind am Montag im Achtelfinale noch mit von der Partie, gar nur zwei sind es bei den Damen. Der Angriff der Jungen wurde erfolgreich abgewehrt. Und so haben die Altstars in Wimbledon wieder das Sagen. Im Herren-Bewerb läuft alles auf das Traumfinale zwischen Roger Federer und Rafael Nadal hinaus. Bei den Damen scheint alles für den großen Traum von Serena Williams angerichtet zu sein.

