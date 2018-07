EU-Vorsitz: Grenzkontrollen wegen Innenminister-Treffens

Das Treffen der EU-Innen- und Justizminister am 12. und 13. Juli in Innsbruck führt ab morgen zu temporären Grenzkontrollen bei der Einreise nach Tirol. Durchgeführt werden Sichtkontrollen, bei denen die Fahrzeuge auf Tempo 30 abbremsen müssen, sowie Stichprobenkontrollen, teilte ein Polizeisprecher heute mit.

Im Zuge der Kontrollen etwa am Autobahngrenzübergang Kufstein/Kiefersfelden und am Brenner würden aber zwei Spuren offen bleiben, hieß es. Es werde darauf geachtet, dass der Verkehr so wenig wie möglich beeinflusst wird, Staus könnten aber angesichts der Haupturlaubszeit nicht ausgeschlossen werden. Bei den stichprobenartigen Kontrollen würden die Fahrzeuge jeweils auf Parkplätze hinausgeleitet.

Reisedokumente notwendig

Die Kontrollen würden sämtliche wichtigen Übergänge mit Ausnahme Osttirols betreffen und ausschließlich bei der Einreise nach Österreich durchgeführt. Die Maßnahmen beginnen um Mitternacht und enden am Freitag um 24.00 Uhr. Reisende müssten auf jeden Fall Reisedokumente mitführen, es dürften auch nur die Grenzübergangsstellen benutzt werden. Über die „grüne Grenze“ dürfe nicht eingereist werden.

Am Brenner liegt zudem - für den Fall der Fälle - ein etwa 400 Meter langer Zaun bereit, der Teil des vor zwei Jahren dort installierten Grenzmanagements ist. An dessen Einsatz sei aber nicht gedacht, so der Sprecher. Die temporären Kontrollen würden auch nicht in Zusammenhang mit den Grenzdebatten rund um die Migrations- und Flüchtlingskrise stehen.