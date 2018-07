Neue Kämpfe trotz Waffenruhe im Süden Syriens

Trotz einer geltenden Waffenruhe im Süden Syriens haben Kampfflugzeuge erneut Angriffe in der Provinz Daraa geflogen. Mehr als 120 Luftschläge habe es in der Stadt Umm al-Maisan im Südosten der Provinz gegeben, berichtete die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien heute. Durch die Bombardierungen sei es der syrischen Armee gelungen, den Ort einzunehmen. Insgesamt seien seit Beginn der Offensive Mitte Juni mindestens 162 Zivilisten getötet worden.

APA/AFP/Mohamad Abzeed

Am Freitag hatten sich Rebellen und Syriens Verbündeter Russland auf eine Waffenruhe geeinigt. Die Rebellen sollten zudem ihre schweren Waffen abgeben und teilweise in Richtung Nordsyrien abziehen dürfen. Durch die heftigen Gefechte in der Provinz nahe der jordanischen Grenze und den Golanhöhen waren nach UNO-Angaben mehr als 320.000 Menschen aus ihren Häusern geflohen. Inzwischen seien rund 60.000 von ihnen wieder zurückgekehrt, berichtete die Beobachtungsstelle. Die Angaben sind von unabhängiger Seite schwer überprüfbar.

Aber auch in anderen Teilen der Provinz kam es nach Angaben der Beobachter erneut zu Gefechten. Rebellen griffen am Morgen eine Zusammenkunft russischer und syrischer Militärs in Daraa an. Die Provinz gilt als Wiege des Aufstands gegen den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad. Die Armee hatte zusammen mit Unterstützung Russlands Mitte Juni eine Militäroffensive begonnen. Daraa ist eine der letzten Provinzen unter Kontrolle von Rebellen.