Zurück ans Licht

Die ersten vier von insgesamt zwölf in einer thailändischen Höhle eingeschlossenen Buben haben am Sonntag den Weg aus der Höhle geschafft. Spezialtaucher holten vier Kinder ins Freie, rund vier Kilometer durch Dunkelheit, Schlamm und Wassermassen. Die Rettungsaktion kam schneller voran als gedacht. Durch Pumparbeiten konnten die Wasserpegel in der Tham-Luang-Höhle stark genug gesenkt werden. Die übrigen Mitglieder der Jugendfußballmannschaft sowie ihr Trainer müssen noch weiter ausharren: Die Rettungsaktion wurde unterbrochen.

