79-jähriger Radfahrer tödlich verunglückt

Ein 79-jähriger Radfahrer ist heute bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Tipschern in der Steiermark ums Leben gekommen. Die Autolenkerin und der Radfahrer waren beide zu weit in die Fahrbahnmitte geraten.

