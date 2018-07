Israelischer Minister besucht Tempelberg

Ein israelischer Minister hat in einem politisch heiklen Schritt den Tempelberg in Jerusalem besucht. Die rechtsgerichtete Nachrichtenwebsite Arutz Sheva zeigte Landwirtschaftsminister Uri Ariel von der nationalreligiösen Partei Jüdisches Heim heute vor dem muslimischen Felsendom. In einem israelischen Radiosender beklagte Ariel nach seinem Besuch die „drakonischen“ Beschränkungen für Juden auf dem Tempelberg.

