Ex-Präsident zu zwölf Jahren Haft verurteilt

In Brasilien hat am Sonntag ein Berufungsgericht für eine politische Überraschung gesorgt. Ex-Staatschef Luiz Inacio Lula da Silva kommt frei. Lula, von 2003 bis 2010 Brasiliens Präsident, ist seit Anfang April im Gefängnis. Laut Entscheidung des Richters gibt es aber keine rechtliche Grundlage für seine Inhaftierung. Lula, wegen Korruption zu zwölf Jahren Haft verurteilt, soll das Berufungsverfahren gegen sein Urteil somit in Freiheit abwarten dürfen - ein Knalleffekt im anlaufenden Wahlkampf.

