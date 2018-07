Bangen um übrige acht Kinder und Trainer

Das Aufatmen am Sonntag ist groß gewesen, als die ersten vier von zwölf Buben in Thailand gerettet wurden. Mehr als zwei Wochen saß die Junior-Fußballmannschaft in der überfluteten Tham-Luang-Höhle fest. Mit einer schnellen und effizient durchgezogenen Aktion holten Profitaucherinnen und -taucher am Sonntag vier Buben in Sicherheit. Die Rettungsmission wurde jedoch vorerst unterbrochen. Die übrigen Kinder und ihr Trainer müssen warten, bis am Montag ein neuer Einsatz beginnen kann.

