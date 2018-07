Anordnung von Bundesgericht gestoppt

In Brasilien hat am Sonntag ein Berufungsgericht für eine politische Überraschung gesorgt. Es ordnete die Freilassung von Ex-Staatschef Luiz Inacio Lula da Silva an. Lula, von 2003 bis 2010 Brasiliens Präsident, ist seit Anfang April wegen Korruption im Gefängnis. Er war zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Nun gibt es aber unter den zuständigen Juristen Streit darüber, ob Lula tatsächlich freikommen darf oder nicht. Das bietet Zündstoff für die anstehende Präsidentschaftswahl in Brasilien.

