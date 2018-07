Gefährlicher Weg ins Höhleninnere

In Thailand hat am Montag am späten Vormittag (Ortszeit) erneut eine gefährliche Mission zur Rettung der eingeschlossenen Kinder begonnen. Schon in wenigen Stunden „werden wir gute Neuigkeiten bekommen“, meinte der Einsatzleiter, Narongsak Osottanakorn. Vier Buben konnten bereits am Sonntag in Sicherheit gebracht werden, acht weitere sowie ein erwachsener Betreuer harrten über Nacht in der Tham-Luang-Höhle aus. Nun begannen die Rettungskräfte erneut, sich ihren kilometerlangen Weg durch Schlamm und Wassermassen zu bahnen - eine Nervenprobe nach mehr als zwei Wochen des Bangens.

