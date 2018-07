Zwei Geschwister aus Bodensee gerettet

Die Wasserrettung hat heute im Harder Strandbad in Vorarlberg nach eigenen Angaben zwei erwachsene Geschwister aus dem Bodensee gerettet. Die beiden gerieten in Panik und drohten zu ertrinken. Der 32-Jährige Mann musste an Land stabilisiert werden.

Mehr dazu in vorarlberg.ORF.at