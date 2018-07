EU-Kommissar erteilt Asylvorstoß aus Wien Absage

EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos hat der Idee, dass künftig Asylanträge nur mehr außerhalb der EU gestellt werden könnten, eine Absage erteilt. „Externe Verfahren sind derzeit weder machbar noch wünschenswert“, sagte er dem „Kurier“ (Montagsausgabe).

Die Idee war vom österreichischen EU-Ratsvorsitz in einem Papier ins Spiel gebracht worden, das bei einem Beamtentreffen in Wien in der Vorwoche vorgelegt wurde. Demnach sollen „keine Asylanträge mehr auf EU-Boden gestellt werden“. Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal wies aber gegenüber dem Nachrichtenmagazin „profil“ darauf hin, dass es sich um einen „Denkanstoß“ auf Beamtenebene handle, der durch die Schlussfolgerungen des jüngsten EU-Gipfels zur Migrationspolitik „überholt“ sei.

„Werden nicht die Hilfe einstellen“

Unter „mögliche Ziele“ heißt es in dem neunseitigen Papier: „Schaffung eines neuen, besseren Schutzsystems, bei dem keine Asylanträge mehr auf EU-Boden gestellt werden, außer wenn Schutzsuchende aus direkten Nachbarstaaten kommen oder wenn keine Schutzmöglichkeiten zwischen der EU und dem Herkunftsland vorhanden sind“.

Avramopoulos sagte im Gespräch mit dem „Kurier“: „Wir wollen die irreguläre Migration stoppen. Aber wir werden nicht die Hilfe einstellen für jene, die Schutz brauchen“. Alle EU-Staats- und Regierungschefs hätten sich zu einer gemeinsamen Herangehensweise in der Migration bekannt, so Avramopoulos.

Van der Bellen: „Europa am Scheideweg“

Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen mahnte den Zusammenhalt in Europa ein. In der Debatte um die Asylpolitik der EU-Staaten warnt er vor einem Rückfall in Nationalismen: „Europa steht am Scheideweg.“

Nationale Alleingänge in der Flüchtlingsdebatte würden Österreich schaden. Man müsse der Bevölkerung „reinen Wein“ einschenken: Ohne eine gemeinsame EU-Migrations- und Asylpolitik werde es nicht gehen, ist der Bundespräsident überzeugt.

