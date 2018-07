Ermittlungen nun wegen Mordes

Der neue Fall einer Vergiftung mit Nowitschok hat am Sonntag zu einem Todesopfer geführt: Die Britin, die offenbar zufällig mit dem Kampfstoff in Berührung kam, ist gestorben. Das teilte Scotland Yard mit. Die 44-Jährige und ihr 45-jähriger Partner waren vor einer Woche in ein Krankenhaus in Salisbury eingeliefert worden. Der Mann befand sich weiterhin in kritischem Zustand. Die Polizei nahm nun Ermittlungen wegen Mordes auf. Die britische Premierministerin Theresa May reagierte „entsetzt und schockiert“.

